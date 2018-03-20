عماد دحلة: سأبقى رئيسًا لطرعان لفترة أخرى وأنا واثق من نظافة يديّ

عماد دحلة:

أستمر في عملي بغض النظر عن الانتخابات مشاريعنا متزاحمة وكثيرة لتطوير القرية دون الالتفات الى موضوع الانتخابات

المنافسة نزيهة وديمقراطية بين الجميع، وأرى أن الجمهور الطرعاني واعي ويريد الخير، وأرى نفس مستمرا في عملي، لا عائلات ولا طوائف، بل عائلة طرعانية موحدة

قال عماد دحلة – رئيس مجلس محلي طرعان إن "الانتخابات دخلت الى البلدات العربية دون استئذان، وأنه في نفس الوقت يواصل عمله كالمعتاد، وواثقا من بقائه لفترة رئاسة ثانية". وقد أعلن الرئيس السابق مازن عدوي ومحمد ناجي نصار عن تنافسهما معه في الانتخابات المحلية في الثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل.



وقال عماد دحلة: "أستمر في عملي بغض النظر عن الانتخابات، مشاريعنا متزاحمة وكثيرة لتطوير القرية، دون الالتفات الى موضوع الانتخابات، اذ نريد حصرها في فترة زمنية قصيرة بعد موسم الأفراح والأعياد. المنافسة نزيهة وديمقراطية بين الجميع، وأرى أن الجمهور الطرعاني واعي ويريد الخير، وأرى نفس مستمرا في عملي، لا عائلات ولا طوائف، بل عائلة طرعانية موحدة".



وقد رفض التحدث كثيرا عن موضوع التحقيقات معه في وحدة الغش والخداع (لاهف)، حيث قال: "لا أريد حاليا التطرق الى موضوع التحقيقات معي، لكن لكل حادث حديث ولدي الكثير لقوله، وأنا واثق من نظافة يديّ ومواصلة عملي كالمعتاد".