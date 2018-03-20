اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس عماد دحلة: سأبقى رئيسًا لطرعان لفترة أخرى وأنا واثق من نظافة يديّ

السلطات المحلية

المغار والقضاء عماد دحلة رئيس مجلس طرعان: سأترشح مجددا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عماد دحلة: سأبقى رئيسًا لطرعان لفترة أخرى وأنا واثق من نظافة يديّ

عماد دحلة:

أستمر في عملي بغض النظر عن الانتخابات مشاريعنا متزاحمة وكثيرة لتطوير القرية دون الالتفات الى موضوع الانتخابات

المنافسة نزيهة وديمقراطية بين الجميع، وأرى أن الجمهور الطرعاني واعي ويريد الخير، وأرى نفس مستمرا في عملي، لا عائلات ولا طوائف، بل عائلة طرعانية موحدة

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-20 11:03:28 A A

قال عماد دحلة – رئيس مجلس محلي طرعان إن "الانتخابات دخلت الى البلدات العربية دون استئذان، وأنه في نفس الوقت يواصل عمله كالمعتاد، وواثقا من بقائه لفترة رئاسة ثانية". وقد أعلن الرئيس السابق مازن عدوي ومحمد ناجي نصار عن تنافسهما معه في الانتخابات المحلية في الثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل.


وقال عماد دحلة: "أستمر في عملي بغض النظر عن الانتخابات، مشاريعنا متزاحمة وكثيرة لتطوير القرية، دون الالتفات الى موضوع الانتخابات، اذ نريد حصرها في فترة زمنية قصيرة بعد موسم الأفراح والأعياد. المنافسة نزيهة وديمقراطية بين الجميع، وأرى أن الجمهور الطرعاني واعي ويريد الخير، وأرى نفس مستمرا في عملي، لا عائلات ولا طوائف، بل عائلة طرعانية موحدة".

وقد رفض التحدث كثيرا عن موضوع التحقيقات معه في وحدة الغش والخداع (لاهف)، حيث قال: "لا أريد حاليا التطرق الى موضوع التحقيقات معي، لكن لكل حادث حديث ولدي الكثير لقوله، وأنا واثق من نظافة يديّ ومواصلة عملي كالمعتاد".

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة سائق دراجة نارية في حادث في المركز | [3900 قراءة]
2 وائل كفوري يقدّم حفلًا أسطوريًا في الكويت | [2600 قراءة]
3 رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة | [2600 قراءة]
4 اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي | [2600 قراءة]
5 الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل حماس مسؤولية تفجير | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
5 ليال عبود تؤجل الدراما من اجل الغناء | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab