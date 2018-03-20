16 مصابًا في حادث بين سيارة وحافلة صغيرة في المركز



مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه أن "16 شخصًا أصيبوا إثر حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارة بالقرب من مفترق كيسم باتجاه الجنوب على شارع رقم 6، حيث وصلت طواقم الاطفاء والانقاذ وتمكنت من انقاذ عالقين وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج"، وفقا للبيان.