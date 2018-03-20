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أخبار محليات 16 مصابًا في حادث بين سيارة وحافلة صغيرة في المركز

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النقب 16 مصابًا في حادث بين سيارة وحافلة صغيرة
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16 مصابًا في حادث بين سيارة وحافلة صغيرة في المركز

 
مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 07:37:47 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه أن "16 شخصًا أصيبوا إثر حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارة بالقرب من مفترق كيسم باتجاه الجنوب على شارع رقم 6، حيث وصلت طواقم الاطفاء والانقاذ وتمكنت من انقاذ عالقين وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج"، وفقا للبيان.

 

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