النجيدات: الحاج محمد حمد ابو حمد (رستم) في ذمة الله

بمزيد من الحزن والاسى، ال نجيدات، ينعون وفاة الحاج محمد حمد ابو حمد (رستم) عن عمر ناهز الـ (66 عاما) وسيوارى الثرى الى مثواه الاخير، يوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد بلال في قرية النجيدات . انا لله وانا اليه راجعون.