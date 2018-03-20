المغار والقضاء النجيدات: الحاج محمد حمد ابو حمد (رستم) في ذمة الله
النجيدات: الحاج محمد حمد ابو حمد (رستم) في ذمة الله
ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
بمزيد من الحزن والاسى، ال نجيدات، ينعون وفاة الحاج محمد حمد ابو حمد (رستم) عن عمر ناهز الـ (66 عاما) وسيوارى الثرى الى مثواه الاخير، يوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد بلال في قرية النجيدات . انا لله وانا اليه راجعون.
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