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أخبار محاكم وجنائيات جسر الزرقاء: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

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حيفا والمنطقة جسر الزرقاء: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة
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جسر الزرقاء: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 01:05:29 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان اصيب عند منتصف الليلة، شاب (26 عاما) بجراح متوسطة، بعد تعرضه لاطلاق نار، في بلدة جسر الزرقاء، وتم نقل المصاب الى مستشفى هيلل يافا لتلقي العلاج".

 

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