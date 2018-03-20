جسر الزرقاء: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان اصيب عند منتصف الليلة، شاب (26 عاما) بجراح متوسطة، بعد تعرضه لاطلاق نار، في بلدة جسر الزرقاء، وتم نقل المصاب الى مستشفى هيلل يافا لتلقي العلاج".