حيفا والمنطقة جسر الزرقاء: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة
جسر الزرقاء: اصابة شاب (26 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار
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افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان اصيب عند منتصف الليلة، شاب (26 عاما) بجراح متوسطة، بعد تعرضه لاطلاق نار، في بلدة جسر الزرقاء، وتم نقل المصاب الى مستشفى هيلل يافا لتلقي العلاج".
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