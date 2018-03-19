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طلاب وامهات السلام مجد الكروم يحتفلون بعيد الام مع فوزي وموزه

كانت المشاركة فعالة من قبل الطلاب بالغناء حيث استمتعوا بيوم ترفيهي مميز برفقة الامهات بيوم عيدهن

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2018-03-19 21:46:11 A نشر: 2018-03-19 21:46:11 A