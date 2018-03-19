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جامعات / مدارس اخبار المدارس طلاب وامهات السلام مجد الكروم يحتفلون بعيد الام مع فوزي وموزه

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الشاغور طلاب وامهات السلام مجد الكروم يحتفلون بعيد الام
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طلاب وامهات السلام مجد الكروم يحتفلون بعيد الام مع فوزي وموزه

كانت المشاركة فعالة من قبل الطلاب بالغناء حيث استمتعوا بيوم ترفيهي مميز برفقة الامهات بيوم عيدهن

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-19 21:46:11 A A

احتفل طلاب مدرسة السلام في مجد الكروم من الطبقات الاولى والثانية والثالثة بعيد الام بحضور الامهات وذلك على انغام ورقصات الثنائي فوزي وموزة بالقاعة الرياضية في مجد الكروم .وكانت المشاركة فعالة من قبل الطلاب بالغناء حيث استمتعوا بيوم ترفيهي مميز برفقة الامهات بيوم عيدهن .

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