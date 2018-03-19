جامعة القدس ومستشفى الجليل في الناصرة تبحثان سبل التعاون الأكاديمي

أ.د. أبو كشك: ماضون في توسيع الشراكة مع مؤسساتنا الفلسطينية وان نسبه نجاح خريجي كليه الطب بامتحان مزاوله المهنه بإسرائيل من أعلى النسب في العالم

استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك وفداً من مستشفى الجليل بالناصرة ضم المدير الإداري للمستشفى المهندس سلمان أبو أحمد وأعضاء من مجلس أمناء المستشفى والهيئة الإدارية واضافة الى عدد من الشخصيات الاعتبارية ورجال الدين من مختلف الطوائف في الناصرة والجليل.

واستعرض أ.د. أبو كشك تاريخ الجامعة وبرامجها الأكاديمية المتميزة وتطوراتها المتلاحقة وإنجازاتها العلمية على مستوى المنطقة العربية والعالم، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه جامعة القدس لكلياتها وبرامجها خاصةً الكليات الطبية ككلية الطب البشري التي تعتبر أول كلية طب بشري تأسست في فلسطين، وتخرّج سنوياً المئات من خيرة الأطباء المميزين.كما أكّد أ.د. أبو كشك على أهمية هذه الزيارة في توطيد أواصر التعاون بين جامعة القدس والمؤسسات في الداخل الفلسطيني في المجالات الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أن نسبة طلبة الداخل الملتحقين بالجامعة بازدياد ملحوظ، خاصةً بعد انتزاعها الاعتراف الاسرائيلي بكليات المجمع الصحي الذي يضم (كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية المهن الصحية، وكلية الصحة العامة) نتيجةً لتحقيق طلبتها أعلى نسبة نجاح في امتحان مزاولة المهنة الاسرائيلي، وهو ما يؤكد على تفوق جودة التعليم الذي تقدمه جامعة القدس بين جامعات الوطن والعالم.

بدوره عبّر أ. سلمان أبو أحمد عن سعادته بالعلاقات المتينة بين جامعة القدس ومؤسسات الداخل الفلسطيني، مؤكداً أن الجامعة ومن خلال احتضانها لطلبة الداخل إذ تؤكد على عمق العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.كما أشاد أ. أبو أحمد بالمستوى الأكاديمي المتميز لخريجي جامعة القدس خاصةً أبناء الداخل منهم داعياً طلبة المدارس الثانوية في الداخل للالتحاق بجامعة القدس كونها أثبتت تميزها على جميع المستويات.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن سعي المستشفى لمد جسور التعاون وفتح آفاق التعاون المشترك مع جامعة القدس.هذا وتجول الوفد الزائر في حرم الجامعة وعبّر عن فخره وسعادته بزيارة جامعة القدس التي شهدت على مدار السنوات تطوراً هائلاً في البحث العلمي والتعليم العالي

يذكر أن وفد مستشفى الجليل ضم 25شخصامن المثلث والجليل وان هذه الزياره تأتي بعد زياره جامعه النجاح بنابلس والجامعة العربية الامريكيه في جنين الشهر الماضي وان الوفد يعتزم زياره جامعه بيت لحم الاسبوع القادم.