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أخبار عربية وعالمية عباس: حماس تتحمل مسؤولية تفجير موكب الحمد الله وارتكبته بكل حقارة وندالة ولا نريد منها شيئا

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل حماس مسؤولية تفجير
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عباس: حماس تتحمل مسؤولية تفجير موكب الحمد الله وارتكبته بكل حقارة وندالة ولا نريد منها شيئا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 19:56:02 A A

اتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس مباشرة بالوقوف وراء عملية التفجير التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج. 

وقال الرئيس عباس في كلمة له خلال اجتماع القيادة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين "حماس لا تريد المصالحة وارتكبت جريمة حمقاء" و "نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس محاولة اغتيال الحمد الله وفرج".واضاف نحن لا نريد من حماس شيئا لانها تقف وراء الحادث وارتكبته بكل حقارة وندالة، واستهداف الحمد الله وفرج لن يمر.

واشار الى انه "لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية".واكد الرئيس في كلمته على "حرص السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية على مصالح شعبنا في قطاع غزة" وقال "غزة هي جزء من فلسطين واتفقنا مع حماس أننا دولة ذات سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد".وفي موضوع اخر وصف الرئيس عباس سفير اميركا في تل ابيب بانه مستوطن ويسكن مستوطنة.

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