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أخبار عربية وعالمية اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي من مخيم جنين بعد مطاردة لـ 6 سنوات

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اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي
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اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي من مخيم جنين بعد مطاردة لـ 6 سنوات

يذكر ان الشيخ السعدي مطارد منذ 6 اعوام، وهو احد المؤسسين لحركة الجهاد الاسلامي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 19:23:44 A A

  اعتقلت قوة اسرائيلية القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي (62 عاما) من مخيم جنين مساء الاثنين.وافاد عز الدين نجل الشيخ بسام السعدي "ان قوة اسرائيلية خاصة داهمت منزل احد أقارب الشيخ السعدي في حي الجبريات بمخيم جنين واعتقلته من المكان، واقتادته الى جهة غير معلومة" .

 

يذكر ان الشيخ السعدي مطارد منذ 6 اعوام، وهو احد المؤسسين لحركة الجهاد الاسلامي، واعتقل عشرات المرات وتم ابعاده بالانتفاضة الاولى، كما استشهدت والدته وولديه التوأم ابراهيم وعبد الكريم في الانتفاضة الاولى، وتعرضت زوجته للاعتقال .واندلعت مواجهات في مخيم جنين اطلق خلالها جنود الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي قبل انسحابهم من المكان، ولم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين .

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