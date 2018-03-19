تعتبر سان دييغو ثاني أكبر مدينة في كاليفورنيا، وتاسع أكبر مدن الولايات المتحدة

نطير بكم اليوم إلى مدينة سان دييغو الأمريكية الجميلة، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتدعى المدينة أيضاً (Americas finest city) بسبب طبيعة جوها الجميلة والمناخ الربيعي الدائم معظم أيام السنة.

تعتبر سان دييغو ثاني أكبر مدينة في كاليفورنيا، وتاسع أكبر مدن الولايات المتحدة. وتشتهر بمناخها المعتدل وبالشواطئ العديدة وكذلك بجسر البارون الذي يربط نصفي المدينة. أنشأها مستعمرون إسبان وأطلقوا هذا الاسم عليها. تقع على حدود المكسيك ولذلك كانت ستنضم إداريا إلى المكسيك. يقع في سان دييغو ملعب كوالكم وهو ملعب فريق المدينة سان دييغو تشارجرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية. وأيضاً ملعب بتكو بارك وهو ملعب فريق سان دييغو بادريس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي.