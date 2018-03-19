ما هي الأبراج التي تتوافق في الحبّ مع الحمل والثور؟ اكتشفوا التفاصيل معنا

مولود برج الحمل يرى أنّ علاقة الحبّ يجب أن تكون مباشرة بلا لف أو دوران، حيث أن نضوج الحمل مرتبط بكل قرار يتخذه في علاقته العاطفية، ووفق رموز القمر فإن الشريك المثالي هو برج الحمل أيضاً. الرجل الحمل يشبه المرأة الحمل لانهما عاطفيان، وناريان ويملكان قدراً لا بأس به من العناد. كما أن برج الأسد من الأبراج التي تتوافق رموزه القمرية مع برج الحمل أيضاً بينما رموز السرطان والعقرب لا تتوافق إطلاقا مع الحمل.



صورة توضيحية



وبالنسبة لبرج الثور، فهو عنيد بطبيعته ما يجعل العلاقة معه بشكل عام صعبة جداً، وتصبح أكثر صعوبة حين يتعلق الامر بالحب، لكنه في الوقت عينه عاشق بارع حين يغرم، لذلك إن لم تتمكني من العثور على الرجل الثور فإن الخيار الثاني الذي تتوافق رموزك القمرية معه هو برج العذراء والخيار الثالث هو الجدي. رموز برج الميزان لا تتوافق إطلاقاً مع رموزك لذلك إحرصي على الإبتعاد عنه.