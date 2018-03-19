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أخبار محليات الناصرة: جمعية انماء في برنامج متميز مع صبايها المتطوعات

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الناصرة والقضاء الناصرة: جمعية انماء في برنامج متميز مع صبايها
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الناصرة: جمعية انماء في برنامج متميز مع صبايها المتطوعات

اكدت ابو ناجي ان جمعية انماء وعبر مشاريعها المختلفة تعمل على بناء ثقافة جندرية في اوساط الشباب وفي المجتمع

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 17:25:07 A A

نظمت جمعية انماء للديمقراطية وتطويرالقدرات، برنامج متميز لصبايها المتطوعات بمناسبة يوم المراة وعيد الام في لقاء خاص " ستايل " مع السيدة اميرة فرح ، واللقاء يستعرض شرح في تكوين الجسم وموائمته في ارتداء الملابس الخاصة والمناسبة لكل منهن ، وكيفية ارتدائهن لتكون مناسبة للشكل والمكان وللمناسبات ان كانت مناسبات اجتماعية اوعمل او لقاءات هامة ، كما تم عرض الطرق المختلفة في ترتب الخزانة واقتناء الملابس والاكسسورات الخاصة والمراد استعمالها بشكل يومي .

 


وتحدثت عروب ابو ناجي مركزه البرنامج عن اهمية احياء هذه المناسبات الهامة ، يوم المرأة وعيد الام، لاهميتها الاعتبارية والاجتماعية، كما انها مناسبة لاعداد برامج ومشاريع ثقافية واجتماعية في اوساط الشباب وفي اوساط المؤسسات المجتمعية ، وهي جزء من البرامج والفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تعمل على اعدادها جمعية انماء بشكل دوري من كل عام بطرق هادفة واساليب مختلفة بعيدة عن الروتين والتكرار الذي يتم في متل هذه المناسبات . واشارت ابو ناجي على ان مناسبة يوم المرأة هي مناسبة هامة جدا يجب الاطلاع عليها لاهميتها في التضحية والمعاناه التي عانتها ومازالت تعانيها المراة في مجتمعنا وفي المجتمعات العالم الثالث ككل، وان جميع المكتسبات التي حققتها المراة هي نتيجة تضحية ونضال وعمل دؤوب دفعت ثمنه المرأة ثمنا باهظا لان تصل الى ما وصلت اليه في وقتنا الحاضر، الا ان الطريق مازالت طويلة ومعقدة في ان تنال المراة حقوقها الطبيعية، ويكون هناك ثقافة مجتمعية في اوساط الاسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية المختلفة مبنية على الاهمية الكبرى لدورالمرأة في عملية البناء والتطوير والنهوض في المجتمع .

واكدت ابو ناجي ان جمعية انماء وعبر مشاريعها المختلفة تعمل على بناء ثقافة جندرية في اوساط الشباب وفي المجتمع ، وتعمل على اعداد جيل يؤمن في الدورالهام للمرأة وفي تقاسم الادور والتعاون المشترك فيما بينهما وفي الحياة المجتمعية المختلفة ، فالمرأة هي نصف المجتمع، فكيف لمجتمع أن ينهض ويتطور ونصفه الاخر معطل، فهي بمثابة الانسان الذي يمشي على قدمين فكيف له ان ينهض ويتقدم وهو يمشي بقدم واحدة ، فهو مجتمع مريض يتقدم ويمشي بصعوبة وببطء، وهذا حال مجتمعنا الذي ما يزال ينظر للمراة في نظرة خاطئة ، امام ما حققته المراة في جميع المجالات في المجتمعات المتحضرة . 

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