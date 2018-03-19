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جامعات / مدارس اخبار المدارس الناصرة: مدرسة الحرش تشارك في مسيرة الربيع

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء الناصرة: مدرسة الحرش تشارك في مسيرة الربيع
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الناصرة: مدرسة الحرش تشارك في مسيرة الربيع


خلال المسيرة

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 17:39:01 A A

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة الحرش في الناصرة، جااء فيه:"شاركت فرقة كشفية من مدرسة الحرش في مدينة الناصرة باشراف المربية رلى رضا ومعلم الايقاع باسل راشد في مسيرة الربيع النصراوية في المدينة، يوم الاحد الموافق 18.03.2018، والتي تمّ تنظيمها تحت شعار "الناصرة تستقبل الربيع"، إلى هنا البيان.

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