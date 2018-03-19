الناصرة والقضاء الناصرة: مدرسة الحرش تشارك في مسيرة الربيع
الناصرة: مدرسة الحرش تشارك في مسيرة الربيع
خلال المسيرة
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وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة الحرش في الناصرة، جااء فيه:"شاركت فرقة كشفية من مدرسة الحرش في مدينة الناصرة باشراف المربية رلى رضا ومعلم الايقاع باسل راشد في مسيرة الربيع النصراوية في المدينة، يوم الاحد الموافق 18.03.2018، والتي تمّ تنظيمها تحت شعار "الناصرة تستقبل الربيع"، إلى هنا البيان.
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