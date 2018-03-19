حادث طرق على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات



من مكان الحادث - تصوير: حيّان

وقع حادث طرق، عصر اليوم الاثنين، بين شاحنة وسيارة خصوصية على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات. وأفادنا مركز حيّان أنّ:"طواقم حيّان قامت بتقديم العلاج لثلاث اصابات متفاوتة، إثر حادث طرق على مفرق كفرياسيف حيث تم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، إلى هنا البيان.