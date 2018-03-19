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أخبار محليات حادث طرق على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات

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كفرياسيف والقضاء حادث طرق على مفرق كفرياسيف
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حادث طرق على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات


من مكان الحادث - تصوير: حيّان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 16:49:29 A A

وقع حادث طرق، عصر اليوم الاثنين، بين شاحنة وسيارة خصوصية على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات. وأفادنا مركز حيّان أنّ:"طواقم حيّان قامت بتقديم العلاج لثلاث اصابات متفاوتة، إثر حادث طرق على مفرق كفرياسيف حيث تم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، إلى هنا البيان.

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