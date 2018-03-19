حادث طرق على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات
من مكان الحادث - تصوير: حيّان
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وقع حادث طرق، عصر اليوم الاثنين، بين شاحنة وسيارة خصوصية على مفرق كفرياسيف يسفر عن 3 إصابات. وأفادنا مركز حيّان أنّ:"طواقم حيّان قامت بتقديم العلاج لثلاث اصابات متفاوتة، إثر حادث طرق على مفرق كفرياسيف حيث تم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، إلى هنا البيان.
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