رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة

علم موقع العرب أنّ رجلًا في الأربعينات من العمر هدد، اليوم الاثنين، بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارته على شارع رقم 1 في منطقة القدس، حيث استنفرت قوات الشرطة بحثًا عنه، إلى أن تمكنت من تحديد مكانه وأوقفت السيارة وحوّلت الرجل المذكور إلى مركز الشرطة لمتابعة الموضوع.