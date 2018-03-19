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رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

نشر: 2018-03-19 15:13:49 A A
علم موقع العرب أنّ رجلًا في الأربعينات من العمر هدد، اليوم الاثنين، بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارته على شارع رقم 1 في منطقة القدس، حيث استنفرت قوات الشرطة بحثًا عنه، إلى أن تمكنت من تحديد مكانه وأوقفت السيارة وحوّلت الرجل المذكور إلى مركز الشرطة لمتابعة الموضوع.
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