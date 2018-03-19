رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة
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علم موقع العرب أنّ رجلًا في الأربعينات من العمر هدد، اليوم الاثنين، بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارته على شارع رقم 1 في منطقة القدس، حيث استنفرت قوات الشرطة بحثًا عنه، إلى أن تمكنت من تحديد مكانه وأوقفت السيارة وحوّلت الرجل المذكور إلى مركز الشرطة لمتابعة الموضوع.
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