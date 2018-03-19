رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة في منطقة القدس والشرطة تستنفر



صورة للسيارة - تصوير: شرطة إسرائيل

السائق يبلغ من العمر (45 عامًا) وهو من سكّان الجنوب، وتمّ توقيف وإحالته إلى مركز الشرطة لمعالجة الأمر

علم موقع العرب أنّ رجلًا في الأربعينات من العمر هدد، اليوم الاثنين، بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارته على شارع رقم 1 في منطقة القدس، حيث استنفرت قوات الشرطة بحثًا عنه، إلى أن تمكنت من تحديد مكانه وأوقفت السيارة وحوّلت الرجل المذكور إلى مركز الشرطة لمتابعة الموضوع.

وأوفادت الشرطة في بيانها أنّه:"تمّ استلام بلاغ في بدالة الشرطة 100 حول رجل يهدد بوضع حد لحياته وهو يقود سيارة على شارع رقم 1 لاتجاه القدس، وعليه باشرت قوات الشرطة بعمليات بحث واسعة من أجل تحديد مكان السيارة وتعطيل حركة السير في المنطقة المذكورة، إلى أن تمّ العثور على السيارة بالقرب من موشاف "طال شاحر" على شارع 3، وعند التعرّف على السائق المذكور وسيارته، بحسب المواصفات التي وردت للشرطة، تمّ توقيفه حيث كان بحالة غضب شديدة.

يذكر أخيرًا أنّ السائق يبلغ من العمر (45 عامًا) وهو من سكّان الجنوب، وتمّت إحالته إلى مركز الشرطة لمعالجة الأمر"، إلى هنا البيان.