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أخبار محاكم وجنائيات حاج يحيى من الطيبة: لن نوافق على صفقة النيابة العامة مع قاتل شقيقي المربي يوسف شاهين

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المثلث الجنوبي حاج يحيى: لن نوافق على صفقة النيابة مع قاتل شقيقي
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حاج يحيى من الطيبة: لن نوافق على صفقة النيابة العامة مع قاتل شقيقي المربي يوسف شاهين

نتيجة بحث الصور عن site:alarab.com يوسف شاهين حاج يحيى
المرحوم مدير كلية ثانوية عمال المربي يوسف شاهين حاج يحيى

شقيق الضحية عبد الستار شاهين حاج يحيى:

العائلة لن توافق على هذه الصفقة ولا بأي شكل من الأشكال، وسنقدم اعتراضنا للمحكمة من اجل ابطال هذه الصفقة، حيث من المتوقع ان تعقد جلسة في منتصف الشهر القادم

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-19 14:58:18 A A

أعربت عائلة المرحوم مدير كلية ثانوية عمال المربي يوسف شاهين حاج يحيى من سكان الطيبة، والذي قُتل عام 2014 داخل الحرم المدرسي بعد إطلاق الرصاص عليه، عن استنكارهم الشديد حول موافقة النيابة العامة لصفقة التي تنص بالحكم على الجاني مدة  16عامًا.

يذكر أنّ الضحية قتل قبل سنوات داخل مكتبه في المدرسة رميًا بالرصاص، بعد أن دخل عليه شخص ملثم واطلق عليه الرصاص عندما كان منشغلا في التحضيرات لبداية العام الدراسي الجديد في حينه.

وقال شقيق الضحية عبد الستار شاهين حاج يحيى:"العائلة لن توافق على هذه الصفقة ولا بأي شكل من الأشكال، وسنقدم اعتراضنا لمحكمة العدل العليا من اجل ابطال هذه الصفقة". 


عبد الستار شاهين حاج يحيى

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