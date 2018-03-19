حاج يحيى من الطيبة: لن نوافق على صفقة النيابة العامة مع قاتل شقيقي المربي يوسف شاهين



المرحوم مدير كلية ثانوية عمال المربي يوسف شاهين حاج يحيى

شقيق الضحية عبد الستار شاهين حاج يحيى:

العائلة لن توافق على هذه الصفقة ولا بأي شكل من الأشكال، وسنقدم اعتراضنا للمحكمة من اجل ابطال هذه الصفقة، حيث من المتوقع ان تعقد جلسة في منتصف الشهر القادم

أعربت عائلة المرحوم مدير كلية ثانوية عمال المربي يوسف شاهين حاج يحيى من سكان الطيبة، والذي قُتل عام 2014 داخل الحرم المدرسي بعد إطلاق الرصاص عليه، عن استنكارهم الشديد حول موافقة النيابة العامة لصفقة التي تنص بالحكم على الجاني مدة 16عامًا.

يذكر أنّ الضحية قتل قبل سنوات داخل مكتبه في المدرسة رميًا بالرصاص، بعد أن دخل عليه شخص ملثم واطلق عليه الرصاص عندما كان منشغلا في التحضيرات لبداية العام الدراسي الجديد في حينه.

وقال شقيق الضحية عبد الستار شاهين حاج يحيى:"العائلة لن توافق على هذه الصفقة ولا بأي شكل من الأشكال، وسنقدم اعتراضنا لمحكمة العدل العليا من اجل ابطال هذه الصفقة".



عبد الستار شاهين حاج يحيى