نجل القذافي سيف الإسلام يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

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أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي:

سيف الإسلام القذافي من خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدي بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده

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أعلن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية ترشح نجل القذافي للإنتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد بوراس بحسب مصادر إعلامية ليبية أنّ "سيف الإسلام القذافي من خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدي بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده"، كما قال.

وشدد على أنّ "يد سيف الاسلام القذاقي ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محليا واقليميا ودوليا"، مشيراً إلى أن "البرنامج الاصلاحي لنجل القذافي يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا"، موضحا أن الهدف من ترشحه للإنتخابات هو إنقاذ ليبيا. وأضاف بوراس أن سيف الإسلام القذافي سيظهر قريبا جدا للشعب الليبي.

يذكر أن سفير ليبيا السابق لدى الامارات الدكتور عارف النايض قد أعلن ترشحه لرئاسة ليبيا، مؤكدا امتلاكه رؤية متكاملة لانقاذ ليبيا من أزماتها الراهنة.