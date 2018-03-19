الطيبة : الغزالية تشارك ببطولة اللغة الانجليزي القطرية

اثنى مدير مدرسة الغزالية الابتدائية الاستاذ غسان عمشة على جهود طاقم اللغة الانجليزية وعلى الطلاب المشاركين والحاصلين على المراتب المشرفة

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وصل الى موقع العرب بيان من المدرسة الغزالية الطيبة، جاء فيه: "لقد قامت المدرسة الغزالية بالاشتراك للسنة الثالثة على التوالي في بطولة اللغة الانجليزي القطرية. وقد سجل طلاب المدرسة انجازات رفيعة المستوى بحصولهم على نتائج مشرفة لهم وللمدرسة. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على المجهود الجبار الذي تبذله المدرسة ومعلمات اللغة الانجليزية في تعليم وتشجيع الطلاب للوصول بهم الى هذه المستويات. تم تكريم الطلاب الفائزين والمشتركين في البطولة وتوزيع الهدايا والكؤوس وشهادات التقدير عليهم وذلك يوم الاثنين الموافق 2018-3-19".

واضاف البيان: "وقد حاز الطلاب التالية اسماؤهم على المراتب التالية :

1.احمد عنان عمشة – الصف الرابع – المرتبة الاولى قطرياً والاولى مدرسياً

2.محمد محمود عازم – الصف الرابع - المرتبة الثالثة قطرياً والاولى مدرسياً

3.رنين سامي ياسين – الصف الخامس - المرتبة الاولى مدرسياً

4.هبة سلام عبد القادر – الصف السادس - المرتبة الاولى مدرسياً

5.احمد جهاد بلعوم – الصف الثالث - المرتبة الثانية مدرسياً

6.قاسم نشأت يحيى – الصف الرابع - المرتبة الثانية مدرسياً

7.سارة سمير شخشير- الصف الرابع - المرتبة الثالثة مدرسياً

8.اكرام رفيق ناشف – الصف الثالث - المرتبة الثالث مدرسياً

وكذلك اشترك كل من الطلاب التالية اسمائهم

مسك عبد الله عازم – الصف الثالث

جنى كايد زبارقة – الصف الثالث

حلا نايف زبارقة – الصف الثالث

رغد تامر جابر – الصف الرابع

محمد لؤي ابو ياسين – الصف الرابع

ارين محمد الجرمي – الصف الرابع

عائشة محمود مصاروة – الصف الرابع

غسق نبيل عمشة – الصف الرابع

مريم كريم نصيرات - الصف السادس

وقد اثنى مدير مدرسة الغزالية الابتدائية الاستاذ غسان عمشة على جهود طاقم اللغة الانجليزية وعلى الطلاب المشاركين والحاصلين على المراتب المشرفة"، وفقا للبيان.

