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أخبار محاكم وجنائيات تخفيف حكم السجن للجندي أزاريا المُدان بقتل فلسطيني والافراج عنه أيّار القادم

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تخفيف حكم السجن للجندي أزاريا المُدان بقتل فلسطيني
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تخفيف حكم السجن للجندي أزاريا المُدان بقتل فلسطيني والافراج عنه أيّار القادم


الجندي أزاريا - أرشيف رويترز

أزاريا أدين بقتل الشاب الفلسطيني الشهيد عبد الفتاح الشريف من الخليل خلال شهر آذار 2016

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-19 15:12:46 A A

قررت لجنة التسريحات العسكرية تخفيف حكم السجن على الجندي أليئور أزاريا بالثلث، على أن يتمّ الافراج عنه بعد قضائه 2/3 محكوميته. حيث من المتوقع الافراج عنه يوم 10 أيّار/مايو القادم.

يشار إلى أنّ أزاريا أدين بقتل الشاب الفلسطيني الشهيد عبد الفتاح الشريف من الخليل خلال شهر آذار 2016، حيث قام الجندي المذكور بإطلاق الرصاص على الشريف رغم أنّه كان ملقى على الأرض بسبب إصابته وقتله. وفي حينه رفضت المحكمة ادعاءات الجندي التي قال فيها إن "الشريف شكّل عليه خطرًا"، وقالت المحكمة إن "الشريف لم يشكل خطرًا". ولفتت المحكمة إلى أنّ "الجندي أطلق الرصاص على الشريف تنافيًا مع قرارات الجيش لإطلاق الرصاص". وقالت قاضية المحكمة خلال الجلسة: "موت الشريف كان نتيجة لإطلاق الرصاص عليه من قبل أزاريا". وادانت المحكمة الجندي "بالقتل دون عمد".

نتيجة بحث الصور عن site:alarab.net ازاريا عبد الفتاح
الشهيد عبد الفتاح الشريف


لحظة اطلاق الرصاص على الشهيد واعدامه وهو حي

 

 

 

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