ضبط اسلحة وقنابل في الناصرة واكسال وشفاعمرو وغيرها من بلدات الشمال

الشرطة:

تم توقيف 299 مشتبها في لواء الشمال منذ بداية السنة بارتكاب مخالفات الحيازة واستعمال الاسلحة غير القانونية

قامت الشرطة بحملة في بلدات في الشمال وتم ضبط اسلحة وقنابل وقذائف في عدة بلدات ومنها: الناصرة، شفاعمرو، البعنة، طوبا، ساجور، فسوطة وكابول، هذا ووصل الى موقع العرب بيان من وسيم بدر الناطق بلسان شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية: "شرطة اسرائيل تواصل كفاحها بعزيمة واصرار للحد من ظاهرة الاسلحة غير المرخصة خصوصا في الوسط العربي، التي تستعمل تارة لعمليات ارهابية وتارة لحل نزاعات شخصية مما يشكل خطر وخيما اولا على حياة امن وسلامة المواطنين الابرياء وايضا يشكل خطرا على افراد الشرطة اثناء القيام بواجباتهم لحماية المواطنين".

وااضف البيان: "منذ بداية سنة 2018 ضبطت الشرطة لواء الشمال ورصدت من خلال نشاطها في شتى قرى ومدن في منطقة الشمال منها في الاحراش والغابات والاماكن المفتوحة :

42 بندقية

47 مسدس

38 قنبلة يدوية

22 عبوة ناسفة

زجاجتان حارقتان

197 مفرقعات و4 خلايا مفرقعات.

5 قواعد لعبوات ناسفة

2 قذائف هاون

قذيفة ار. بي. جي

قذيفة مصنعة

وغيرها

كما وتم توقيف 299 مشتبها في لواء الشمال منذ بداية السنة بارتكاب مخالفات الحيازة واستعمال الاسلحة غير القانونية. كما وتم تقديم 45 لائحة اتهام الى المحاكم بحق المشتبهين منهم 34 تم توقيفهم حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم على يد المحكمة بعد قبول طلب الشرطة لتمديد توقيفهم. سنواصل عملنا، دون كلل، ليل نهار، لنحمي المواطنين امنهم وسلامتهم ولكي نحد من ظاهرة الاسلحة الغير المرخصة بمخاطرها خصوصا في الوسط العربي".