اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات ضبط اسلحة وقنابل في الناصرة واكسال وشفاعمرو وغيرها من بلدات الشمال

أخبار

الناصرة والقضاء ضبط اسلحة وقنابل في الناصرة واكسال وشفاعمرو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ضبط اسلحة وقنابل في الناصرة واكسال وشفاعمرو وغيرها من بلدات الشمال

الشرطة:

تم توقيف 299 مشتبها في لواء الشمال منذ بداية السنة بارتكاب مخالفات الحيازة واستعمال الاسلحة غير القانونية

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 13:10:33 A A

قامت الشرطة بحملة في بلدات في الشمال وتم ضبط اسلحة وقنابل وقذائف في عدة بلدات ومنها: الناصرة، شفاعمرو، البعنة، طوبا، ساجور، فسوطة وكابول، هذا ووصل الى موقع العرب بيان من وسيم بدر الناطق بلسان شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية: "شرطة اسرائيل تواصل كفاحها بعزيمة واصرار للحد من ظاهرة الاسلحة غير المرخصة خصوصا في الوسط العربي، التي تستعمل تارة لعمليات ارهابية وتارة لحل نزاعات شخصية مما يشكل خطر وخيما اولا على حياة امن وسلامة المواطنين الابرياء وايضا يشكل خطرا على افراد الشرطة اثناء القيام بواجباتهم لحماية المواطنين".

وااضف البيان: "منذ بداية سنة 2018 ضبطت الشرطة لواء الشمال ورصدت من خلال نشاطها في شتى قرى ومدن في منطقة الشمال منها في الاحراش والغابات والاماكن المفتوحة :

42 بندقية
47 مسدس
38 قنبلة يدوية
22 عبوة ناسفة
زجاجتان حارقتان
197 مفرقعات و4 خلايا مفرقعات.
5 قواعد لعبوات ناسفة
2 قذائف هاون
قذيفة ار. بي. جي
قذيفة مصنعة
وغيرها

كما وتم توقيف 299 مشتبها في لواء الشمال منذ بداية السنة بارتكاب مخالفات الحيازة واستعمال الاسلحة غير القانونية. كما وتم تقديم 45 لائحة اتهام الى المحاكم بحق المشتبهين منهم 34 تم توقيفهم حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم على يد المحكمة بعد قبول طلب الشرطة لتمديد توقيفهم. سنواصل عملنا، دون كلل، ليل نهار، لنحمي المواطنين امنهم وسلامتهم ولكي نحد من ظاهرة الاسلحة الغير المرخصة بمخاطرها خصوصا في الوسط العربي".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعليق بيع قسائم بناء في كفارفراديم بعد فوز 58 عائلة عربية | [3900 قراءة]
2 الجمعة القادم: بدء العمل بالتوقيت الصيفي | [2600 قراءة]
3 عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل | [2600 قراءة]
4 مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع | [1300 قراءة]
5 الناصرة: مداهمة منزل مشتبهين بتجارة المخدرات | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 الحمل 13.3.18 | [0 مشاركة]
5 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab