رئيسا المتابعة والقطرية يتداولان مع ممثلي المدن المختلطة شكل انخراطهم في الهيئات



خلال الاجتماع

الاجتماع عقد بحضور ممثلي سبع بلديات "مختلطة"

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

14% من جماهيرنا تعيش في مدن فلسطين الساحلية التاريخية والمدن المختلطة

رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم:

نؤكد على ضرورة انخراط ممثلي جماهيرنا في "المختلطة" في الهيئات الشعبية

عقد الأعضاء العرب في البلديات المختلطة يوم السبت الماضي، اجتماعا في مركز مساواة في حيفا، بدعوة من رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، للتداول في أوضاع المواطنين العرب في تلك المدن، وأيضا في كيفية تمثيل جماهيرنا في الهيئات القطرية الشعبية الوطنية".



وتابع البيان:"افتتح الاجتماع رئيس المتابعة بركة، وتوقف عند واقع المواطنين العرب القاسي، خاصة في المدن الفلسطينية العريقة التي أصبحت مختلطة بعد النكبة، في مجالات الإسكان والخدمات والتعليم وحتى تهديد الانتماء والهوية.

وقال بركة، ان المواطنين العرب في البلديات المختلطة يواجهون عقلية ومشاريع التهويد، سواء في المدن التاريخية يافا واللد والرملة وحيفا وعكا أو في المدن التي انشأتها إسرائيل لأغراض تهويد الجليل، وهي نتسيريت عيليت وكرميئيل ومعلوت، التي على قامت الأراضي العربية التي صادرتها السلطات، وتحولت الى مدن مختلطة بسبب الضائقة في الأراضي المعدة للبناء في القرى العربية المحيطة، وذلك بالإضافة الى ضم ترشيحا الى مجلس بلدي واحد يجمعها مع معلوت، والى جانب تواجد اعداد كبيرة من المواطنين العرب من مختلف المناطق في مدينة بئر السبع، بعد تهجير كل أهلها الأصليين في النكبة.

وأضاف بركة ان المواطنين العرب قد نجحوا يايصال مندوبيهم الى سبع بلديات، هي تل ابيب -يافا واللد والرملة وحيفا وعكا ونتسريت عيليت ومعالوت- ترشيحا، ويشكل المواطنون العرب في البلديات المختلطة حوالي 14% من مجموع جماهيرنا العربية، الامر الذي يحتم ضمان تمثيلهم في الهيئات القطرية لشعبنا، وبالأخص في لجنة المتابعة وفي اللجنة القطرية من بوابة العمل البلدي".



وزاد البيان:"ثم تحدث رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم عن اهمية الاجتماع وضرورة انخراط منتخبي الجمهور العربي في المدن المختلطة في اللجنة القطرية، إذ دعا الأعضاء العرب في كل بلدية من هذه البلديات الى انتداب أحدهم للمشاركة في اعمال اللجنة القطرية بصفة رئيس، وبعد ذلك يجري رفع تمثيل اللجنة القطرية في لجنة المتابعة، على ان تكون الزيادة من المدن المختلطة".



وأضاف البيان:"ورحب مدير مركز مساواة جعفر فرح بالحاضرين وتحدث عن ضرورة شمل حقوق المواطنين العرب في المدن المختلطة بالخطط الرسمية وبالميزانيات الخاصة، مؤكدا على استعداد مركز مساواة ومؤسسات المجتمع المدني العربي، الى المساهمة في تقديم العون لأعضاء البلديات العرب في البلديات المختلطة.

كما رحب د. سهيل اسعد عضو بلدية حيفا بالحاضرين مؤكدا على أهمية الاجتماع ومستعرضا تجربة العمل البلدي في حيفا.

وشارك في الحوار كلا من مدير اللجنة القطرية للرؤساء عبد عنبتاوي وأعضاء البلديات: د. شكري عواودة ود. رائد غطاس وحبيب عودة (نتسيريت عيليت) والمحاميان عبد الكريم الزبارقة وفرج ابن فرج (اللد) وعامر أبو غانم (الرملة) والمحامي امير بدران (يافا).

في نهاية الاجتماع قدم رئيس المتابعة بركة تلخيصا مقتضبا على ان يجري تنظيم اجتماع قادم للاتفاق على القضايا التنظيمية للمجمع عليها، ووضع أولويات العمل فيها.

في النهاية اتفق الحاضرون على توكيل الاخوين: د. شكري عواودة نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت والمحامي عبد الكريم الزبارقة عضو بلدية اللد، لتركيز عمل إطار الاعضاء العرب في البلديات المختلطة"، إلى هنا البيان.