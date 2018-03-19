اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس بلدية الناصرة: القصر الثقافي يشمخ عاليًا

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء بلدية الناصرة: القصر الثقافي يشمخ عاليًا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بلدية الناصرة: القصر الثقافي يشمخ عاليًا


صور للمبنى

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 13:03:31 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة، جاء فيه:"إلى جانب دار البلدية بالناصرة الحديثة والعصرية والتي ستنتقل اليها الدوائر قريباً يشمخ أولاً بأول القصر الثقافي العتيد. هذا المبنى الرائع الذي سيكون قبلة الثقافة في منطقة الشمال والذي ستصرف عليه ميزانية تفوق المئة مليون شيكل وسيغدو مركزاً واشعاعاً فكرياً ثقافياً ومبنى بالغ الروعة والجمال. الطاقم الاعلامي الذي يواكب انجازات الرئيس علي سلام التقط المشاهد التي نحب ان نطلعكم عليها"، إلى هنا البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعليق بيع قسائم بناء في كفارفراديم بعد فوز 58 عائلة عربية | [3900 قراءة]
2 الجمعة القادم: بدء العمل بالتوقيت الصيفي | [2600 قراءة]
3 عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل | [2600 قراءة]
4 مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع | [1300 قراءة]
5 الناصرة: مداهمة منزل مشتبهين بتجارة المخدرات | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 الحمل 13.3.18 | [0 مشاركة]
5 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab