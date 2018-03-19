بلدية الناصرة: القصر الثقافي يشمخ عاليًا



صور للمبنى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة، جاء فيه:"إلى جانب دار البلدية بالناصرة الحديثة والعصرية والتي ستنتقل اليها الدوائر قريباً يشمخ أولاً بأول القصر الثقافي العتيد. هذا المبنى الرائع الذي سيكون قبلة الثقافة في منطقة الشمال والذي ستصرف عليه ميزانية تفوق المئة مليون شيكل وسيغدو مركزاً واشعاعاً فكرياً ثقافياً ومبنى بالغ الروعة والجمال. الطاقم الاعلامي الذي يواكب انجازات الرئيس علي سلام التقط المشاهد التي نحب ان نطلعكم عليها"، إلى هنا البيان.