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أخبار محليات مصرع فتى (14 عامًا) من الطيبة إثر حادث طرق وهو على دراجته الهوائية

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المثلث الجنوبي مصرع فتى (14 عامًا) من الطيبة
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مصرع فتى (14 عامًا) من الطيبة إثر حادث طرق وهو على دراجته الهوائية

 
مكان الحادث

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-19 12:08:00 A A

وصل فتى يبلغ من العمر 14 عاما من مدينة الطيبة الى مستشفى مئير وهو مصاب بجروح بالغة الخطورة. وقد تم الاعلان عن وفاة الفتى بعد فشل محاولات الاطباء من انقاذ حياته. وحسب ما وصلنا فإن الفتى لقي مصرعه اثر حادث طرق عندما كان على دراجته الهوائية.

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