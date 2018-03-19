مصرع فتى (14 عامًا) من الطيبة إثر حادث طرق وهو على دراجته الهوائية
مكان الحادث
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وصل فتى يبلغ من العمر 14 عاما من مدينة الطيبة الى مستشفى مئير وهو مصاب بجروح بالغة الخطورة. وقد تم الاعلان عن وفاة الفتى بعد فشل محاولات الاطباء من انقاذ حياته. وحسب ما وصلنا فإن الفتى لقي مصرعه اثر حادث طرق عندما كان على دراجته الهوائية.
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