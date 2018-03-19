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فنانين فن عربي وائل كفوري يقدّم حفلًا أسطوريًا في الكويت

فنانين

وائل كفوري يقدّم حفلًا أسطوريًا في الكويت
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وائل كفوري يقدّم حفلًا أسطوريًا في الكويت


كفوري خلال الحفل

وائل كفوري قدّم خلال الأمسية مجموعة كبيرة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة وصولاً إلى أغاني ألبوم الأخير W. فتخطى تفاعل الحضور معه كل التوقعات

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-20 11:03:28 A A

ضمن جدوله المزدحم بالحفلات لهذا العام، أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفلاً أسطورياً على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت. الحفل الذي أعلنت الجهات المنظمة نفاذ تذاكره قبل أيام من موعده المحدّد غصّ بمحبّي وائل كفوري الذين حضروا من كل أرجاء الكويت والبلدان المجاورة للقائه في واحدة من أجمل الأمسيات على الإطلاق.

وائل كفوري قدّم خلال الأمسية مجموعة كبيرة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة وصولاً إلى أغاني ألبوم الأخير. فتخطى تفاعل الحضور معه كل التوقعات. وعلى وقع الهيصات ردّد جمهور وائل كفوري معه كلمات أغانيه عن ظهر غيب فهتفوا باسمه وصفقوا له حتى ساعات الفجر الأولى.

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