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فنانين فن عربي النجوم يهنئون سيرين عبد النور بولادة كريستيانو وهذه صورتهما!

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النجوم يهنئون سيرين عبد النور بولادة كريستيانو
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النجوم يهنئون سيرين عبد النور بولادة كريستيانو وهذه صورتهما!


صورة كريستيانو وسيرين

شاركت سيرين عبد النور الجمهور بأوّل صورة تجمعها بابنها الرضيع "كريستيانو" في لقطة مؤثرة جداً وبتعليقها عليها كتبت: "معجزة كبيرة في هذا الصبي الصغير – كريسيتانو"

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 16:49:30 A A

تتلقى النجمة اللبنانية سيرين عبد النور سيلاً من التهنئات من زملائها الفنانين وأصدقائها ومحبّيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك منذ الإعلان عن إنجابها لمولدها الجديد. وشاركت سيرين عبد النور الجمهور بأوّل صورة تجمعها بابنها الرضيع "كريستيانو" في لقطة مؤثرة جداً وبتعليقها عليها كتبت: "معجزة كبيرة في هذا الصبي الصغير – كريسيتانو".

نفيد بالذكر أن لـ سيرين عبد النور وزوجها رجل الأعمال فريد رحمه إبنة أخرى اسمتها تاليا وهي تبلغ من العمر 7 سنوات. 

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