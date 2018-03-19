عكا: نجاح يوم الاعمال الخيرية في مدرسة أورط

المحطة الأولى بإرشاد وتعليمات المعلمة جوسلين شولي للمربين/ات طبقتي الثامن والعاشر بقيام الطلاب/ات بتحضير وعمل وجبات غذائية وعصائر

وصل الى موقع العرب بيان، جاء فيه: "تحت شعار( إخترت فعل الخير) ، نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا بالتعاون مع بلدية عكا، وجمعية الروح الطيبة، يوم الأعمال الخيرية وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بإشراف المعلمة نادرة خطيب مركزة التواصل الاجتماعي والتطوع والمعلمة جوسلين شولي مركزة الرياضة ومشروع نمط صحي سليم ، والأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، والأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالاعدادية ، والأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب، ولقد كانت المدرسة وبحق خلية نحل من العمل والنشاط والمسؤولية،تمثلت في أربعة محطات".





واضاف البيان: "المحطة الأولى بإرشاد وتعليمات المعلمة جوسلين شولي للمربين/ات طبقتي الثامن والعاشر بقيام الطلاب/ات بتحضير وعمل وجبات غذائية وعصائر، وإتخذ كل صف مكانا خاصا من إعداد بلدية عكا

وقام الطلاب/*ات بمرافقة المربين/ات ببيع تلك المنتجات الغذائية بأسعار زهيدة بساحة المدرسة وبمشاركة طلاب/ات المدرسة والمعلمين/ات والعاملين/ات الذين شاركوا مشاركة إيجابية بالشراء والتشجيع وكان الريع من بيع تلك المنتوجات الغذائية مبلغ 3432 شيقل سيكون نواة طيبة لمشروع ( رمضان علشانك) وذلك لمساعدة طلاب/ات في ضائقة إقتصادية قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في أجواء مفرحة بمصاحبة الموسيقى والاغاني التي قدمها الفنان العكي نايف ياسين بتبرع يشكر علية، والفنان أدهم قشاش مسؤول الغناء والجوقة بالمدرسة، كما قدم الفنان عبد رمال ومجموعة من الشباب عرضاً شيقاً من البهلونات وسط جمهور الطلاب والمعلمين، والمحطة الثانية : اشرف عليها الأستاذ محمد شحادة والذي وبتبرع منه قام بتحضير وعمل يدوي من صنعة احواض خشبية ،حيث تم وضع الاشتال ا والأشجار والتي احضرتها بلدية عكا، وكانت المدرسة قد احضرت العشب الأخضر الاصطناعي، وقد ساعد في تلك المحطة الأستاذ وليد شحادة والأستاذ مصلح دحله، والسيد براقة دمج ، وقد ظهرت الزاوية بأجمل صورة خضراء، والمحطة الثالثة : ( أمناء النظافة) بإشراف المربية ميسر زيدان وطلاب/ات الصف التاسع2 ، الذين قاموا بعمل ملصقات وشعارات تحث وتشجع على النظافة ، وكانت المحطة الرابعة: بإشراف المعلمة داليا ناصر وطلاب/ات الصف التاسع علمي والذين قدموا فعاليات لمشروع (الانترنت الآمن) لطلاب/ات مدرستي الامل والمنارة".



وتابع البيان: "وقد حضر هذا البرنامج الكبير السيدة سبأ السيد نائبة مديرة قسم المعارف ببلدية عكا والتي القت بكلمة أشادت فيها بروح التطوع والعطاء والعمل الجماعي للمدرسة، كما القت السيدة داليا مجدوب ممثلة عن لجنة أولياء الأمور بكلمة عبرت فيه سعادتها بهذة الأجواء المفرحة، كما حضر وفداً من مركز المسنين العرب وقد تحدثت الحاجة أم إبراهيم عكر ممثلة عن مركز المسنين بكلمة طيبة شكرت كل من أشرف على هذا الإنجاز من عمل الخير،

وقد قدمت المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التواسع والعواشر الشكر لكل المربين/ات الذين قدموا أشرفوا على محطة المنتجات الغذائية وهم ( سهيل شعبان،امال فاخوري،شيماء هنداوي، تهاني شبل ،رانيا موسى، هناء كردي،

هنادي سروجي،ميسر زيدان، هدى عبد الكريم، نيفين أبو غنيمة، هزار ددن،مريم زكور،إنعام سعدي،شيرين عكر)، وقد قدمت المعلمة نادرة خطيب هدايا لكل المربين/ات على عملهم في هذا اليوم، وقد شارك في إعداد هذا اليوم السيد نبيل زيدان المدير الإداري الذي قدم كل معونة ومساعدة لنجاح هذا اليوم ، السيد ساهر عبد الغني، السيد عدنان خطيب، السيد عمر عيسى ومركزة الحوسبة إسلام زكور، بصورة مشرقة شهد لها الجميع، وقد أشاد الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة بهذا البرنامج الذي جسد روح المحبة والخير بصورة جميلة للمدرسة من تعاون ومسؤولية، وقد اشرف على الاعلام والتسويق السيد محمد باب الله".