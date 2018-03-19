اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر رِحْلَةُ الصّبَاحِ والمساء/ د.عزالدين أبو ميزر

منبر العرب

رِحْلَةُ الصّبَاحِ والمساء/ د.عزالدين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رِحْلَةُ الصّبَاحِ والمساء/ د.عزالدين أبو ميزر

مطلوب عمال/ عاملات للعمل في تنقيب الآثار
د.عزالدين أبو ميزر
نشر: 2018-03-19 10:37:34 A A

أرَى كُلَّ شيءٍ عَليكِ تَعَوّدْ

نَهَاري وَليْلي عَليكِ تَعَوّدْ

وَمِنْ عَجَبٍ أنّ أمسي الّذي

تَوَلّى وَمَرّ عَلَيَّ تَمَرَّدْ

فَيَا نَبَضَ القلبِ في خَافِقي

وَيَا فَرَحَ الرّوحِ في نَاظِري

أراكِ عَلَى البُعْدِ في خَاطِري

خَيَالً جَميلًا

يُجَاوِزُ كُلّ حُدودِ الخَيَالْ

وَيُغلِقُ كلَّ الدّروبِ عَلَيْ

لِمَاذا أتَيتِ ...؟

وَمِنْ أينَ جِئتِ ...؟

وَهَلْ قَدَرُ اللهِ أُنْفِذَ فِيّْ

وَمَا عُدْتُ أمْلِكُ بَينَ يَدَيّْ

مَفَاتِحَ أبوَابِ هَذَا المُحَالْ

وَيَبْقَى السّؤَالْ

لِمَاذا ..وَأينَ ..وَحَتّى مَتَى

بِغيرِ جَوَابٍ يَظَلّ السّؤالْ

بِغَيْرِ جَوَابٍ يَظَلُّ السّؤَالْ

وَيَحْمِلُني الشّوقُ كلَّ صَبَاحٍ،

لِأقطِفَ مِنْ خَدّهَا وِردَةً

وأهمِسُ في أذْنِهَا هَمسَةً

أُقَبِّلُ ثَغرا ...

وَأعصِرُ خَمرَا ...

حَلَالاً زلالاً

وَنَحيَا اشْتِيَاقَا

وَنَفنَى عِنَاقَا

يُطَيّرُنَا الشّوقُ فَوقَ جَنَاحٍ

كَمَا الدّهرُ يَطوي

بِلَحظَةِ عُمْرٍ شُهورًا طِوَالْ

لِنَصحُوَ والشّوقُ يَمسَحُ عَنّا

لَذيذَ العَنَاءْ

لِنَبدَأَ رِحْلَتَنَا مِنْ جَديدٍ،

فَقد غَرَبَتْ شَمسُ هذَا النّهَارِ وجَاءَ المسَاءْ

نُغَازِلُ فيهِ نُجومَ السّمَاءْ

 

وَنَحكي الحِكَايَاتِ عن حُبّنَا

وَنَهمِسُ لِلّيْلِ في أُذْنِهِ

خَفَايَا الصّدورِ وَأسْرَارَنَا

وَتَجري بِنَا الرّيحُ وَهْيَ رُخَاءْ

لِتَعْبُرَ فينَا فَضَاءَ الفَضَاءْ

وَنَقْضِيَ أجْمَلَ سَهْرَاتِنَا

وَنَغفُوا ....لنَصحُوا

عَلَى همسةٍ،

يُوَشْوِشُهَا الصّبْحُ في سَمْعِنَا

وَقد كَشَفَ السِّرَّ مَا بَيْنَنَا

وَأفْرُكُ عَيْنيّ بالرّغْمِ مِنّي

وَكُلّي انْتِشَاءْ

بِشَيْءٍ نُسَمّيهِ:

حاء وباء.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net   

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعليق بيع قسائم بناء في كفارفراديم بعد فوز 58 عائلة عربية | [3900 قراءة]
2 عدد ساعات العمل الأسبوعية سيتكون من 42 ساعة | [2600 قراءة]
3 الجمعة القادم: بدء العمل بالتوقيت الصيفي | [2600 قراءة]
4 عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل | [2600 قراءة]
5 إصابة عامل بغرض ثقيل في هرتسليا | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab