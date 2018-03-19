ثقب اطارات سيارات وعبارات عنصرية ضد العرب في بلدة حزما شمال القدس

وصل الى المكان محققو الشرطة وفتحوا تحقيقا

مصادر فسطينية:

مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام ثلاثة منازل في البلدة تقع داخل جدار الضم والتوسع تعود لعائلات عسكر

خط مستوطنون فجر اليوم الاثنين، شعارات عنصرية وخرّبوا إطارات مركبات في بلدة حزما شمال القدس، فيما شنت قوات الجيش الاسرائيلي اعتقالات في القرية طالت 5 من شبانها.



والى ذلك أوضحت سمر صلاح الدين رئيسة بلدية بلدة حزما أن "مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام ثلاثة منازل في البلدة تقع داخل جدار الضم والتوسع تعود لعائلات عسكر، وبعد فشل الاقتحام قام المستوطنون بخط شعارات عنصرية على الجدران والمركبات إضافة الى تخريب اطارات حوالي 4 مركبات، موضحة أن المنازل الثلاثة عزلها الجدار عن البلدة".

هذا ووصل الى موقع العرب بيان من شرطة القدس، جاء فيه: "فتحت الشرطة تحقيقا في اعقاب تلقي بلاغ صباح اليوم حول ثقب اطارات سيارات وكتابة عبارات على عدة سيارات مركونة وجدران قرب حي بسغات زائيف في القدس، هذا ووصل الى المكان محققو الشرطة وفتحوا تحقيقا"، وفقا للبيان.