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أخبار شريط الاخبار طمرة:ضبط 60 ألف بيضة غير صالحة للاستهلاك

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طمرة:ضبط 60 ألف بيضة غير صالحة للاستهلاك

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نشر: 2018-03-19 08:45:47 A A
وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "خلال حملة مشتركة لشرطة اسرائيل وممثلين عن مجلس الدواجن تم يوم أمس ضبط 60 ألف بيضة بدون رقابة في مخزن منزل مواطن من طمرة، هذا وتم حفظ البيض بشروط رديئة وبدون تبريد، هذا وبعد فحص البيض تبين أنها غير صالحة للاستهلاك. هذا وتم اقتياد صاحب المنزل في الخمسينات من عمره بشبهة التجارة ببيض غير صالحة للاستهلاك في حيت تمت ابادة الكمية كلها"، وفقا للبيان.
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