الطقس: الجو حار وجاف ومغبر ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا

الاثنين 2018/03/19: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً وجافاً ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .