مكوروت تنفذ مشروع نقل مياه لبحيرة طبريا عبر سهل البطوف

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

باشرت شركة مكوروت تنفيذ مشروع قطري للمياه ينقل عبره مياه من البحر يتم تحلية المياه ونقلها الى بحيرة طبريا لسد النقص الخطير فيها ويمر المشروع داخل المشروع القطري للمياه الذي ينقل المياه من طبريا الى النقب داخل السياج.