المهندس بلال لهواني من عرابة يطور نظام لطباعة شهادات البحروت منعا لتزويرها

من الجدير بالذكر المهندس بلال لهواني في صدد تقديم حل جذري لمنع عملية تسريب امتحانات البجروت رغم وجود الخزنات الالكترونية في المدارس

نجح المهندس بلال لهواني ابن مدينة عرابة من تطوير كل شهادات البحروت الجديدة في اسرائيل بالطباعة عن طريق نظام الطب :sentinel مما اكسب شهادة البجروت شكلا جديدا والكثير من المميزات الخاصة .





اصبحت شهادة البجروت غير قابلة للتزوير بسبب وجود رابط الكتروني خاص بين النسخة المطبوعة للطالب والنسخة الموجودة في مجمع شهادات البجروت في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم.واصبحت الشهادات تطبع على ورقة عادية رخيصة الثمن وليس على نوع الورق الخاص ذات التكلفة العالية كما كان متبعا في السابق، مما اسهم في تخفيض في مصاريف طباعة الشهادات بمئات الاف الشواقل.اصبح من الممكن تنزيل نسخة معتمدة وموقعة الكترونيا من قبل وزارة المعارف مما سيمنح الطلاب الامكانية لتحميل الشهادة مستقبلا من كل مكان.تم اضافة باركود الكتروني خاص يحوي رابط لشهادة البجروت الاصلية الموجودة في موقع وزارة التربية والتعليم ، مما يعطي الامكانية لمؤسسات التعليم العالي ان تقرا الباركود الموجود على الشهادة وتحميل نسخة عن شهادة البجروت للتاكد من عدم تزويرها.ومن الجدير بالذكر المهندس بلال لهواني في صدد تقديم حل جذري لمنع عملية تسريب امتحانات البجروت رغم وجود الخزنات الالكترونية في المدارس.