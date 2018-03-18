طمرة: اصابة طفل (10 سنوات) بعد إختراق قضيب حديد لقدمه خلال الركض

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افاد المتحدث باسم مركز الزهراوي الطبي:" انه اصيب، مساء الاحد، طفل (10 سنوات) بجراح بعد دخول قضيب حديد في قدمه، خلال الركض، في مدينة طمرة، وتم نقله الى مستشفى رمبام لتلقي العلاج".