إيكاردي يقفز بإنتر ميلان إلى المركز الرابع

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اكتسح إنتر ميلان مضيفه سامبدوريا بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب ماراتسي في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت “سوبر هاتريك” بتوقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي احتفل في هذا اللقاء بهدفه رقم 100 بالسيري آ.