الرامة والمنطقة شابة من ساجور تضع مولودها داخل سيارة اسعاف
شابة من ساجور تضع مولودها داخل سيارة اسعاف حيّان
المولود الجديد مع المضمدين من حيّان
حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
رزقت شابة من بلدة ساجور بطفلها داخل سيارة الاسعاف التابعة لمركز حيّان الطبيّ خلال نقلها إلى المستشفى. وأفادنا مركز حيّان في بيان له أنّ:"سيّدة من ساجور تبلغ من العمر 27 عامًا وضعت مولودها بسيارة الإسعاف حيّان، بعد تلقي بلاغ في المركز عن ولادة متقدمة في البيت، حيث كان بإستقباله للحياة المضمدين أُبي عبد الله وميشل شحادة. مبارك عليكم وعلينا المولود الجديد"، بحسب البيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك