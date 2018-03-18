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أخبار محليات اندلاع حريق في حافلات بمجمع للخردة في مدينة طمرة

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شفاعمرو والقضاء حريق في مجمع للخردة بمدينة طمرة
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اندلاع حريق في حافلات بمجمع للخردة في مدينة طمرة


من مكان الحريق

وصلت طواقم عديدة من سلطة الاطفاء والانقاذ إلى المكان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-18 17:43:05 A A

أفاد كايد ظاهر، المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ في الوسط العربي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"اندلع حريق في مجمع للخردة بمدينة طمرة، حيث اشتعلت النيران داخل 3 حافلات وشاحنة في المكان. هذا، ووصلت طواقم عديدة من سلطة الاطفاء والانقاذ إلى المكان، وعملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره وتمكّنت من السيطرة على النيران، ويذكر أنّ الطواقم عملت بقيادة الضابط شعلان معدي"، وفقًا للبيان.

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