القاسمي: وحدة المشاركة المجتمعية ودائرة الموارد البشرية في يوم الأعمال الحسنة

تطوّع عدد من موظفي/ات الطاقم الإداري وطلاب القاسمي من خلال وحدة المشاركة المجتمعية في يوم الأعمال الحسنة؛ فقاموا بزيارة مستشفى بردس حنا – شوهم وتوزيع هدايا على المرضى فيها

عمّمت أكاديمية القاسمي بيانًا، جاء فيه:"قامت يوم الثلاثاء 13.3.2018 وحدة المشاركة المجتمعية ودائرة الموارد البشرية بالمشاركة في يوم الأعمال الحسنة في كل الدولة، إن العمل الخيري لا يهدف إلى تحقيقِ أي مردودٍ مادي أو أرباح، بل يقوم على تقديم الخدمات الإنسانية والدّعم والمساعدة لذوي الحاجات المختلفة، وهو يشمل الدعم المعنوي والكيفيّ، والطعام، والدواء، والمأوى، وغيرها.

وتابع البيان:"ولذا فقد تطوّع عدد من موظفي/ات الطاقم الإداري وطلاب القاسمي من خلال وحدة المشاركة المجتمعية في يوم الأعمال الحسنة؛ فقاموا بزيارة مستشفى بردس حنا – شوهم وتوزيع هدايا على المرضى فيها، وقد هدفت الزيارة إلى تحقيق الخير، والدعم المعنوي ونشر التكافل والتّضامن الاجتماعي بين الأشخاص، ممّا يعزز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمعات.

وقد قامت باستقبال المتطوعين كل من: تانيا دور نشطاين مديرة شوهم والعاملة الاجتماعية ليفنا جولدنر والممرضة سميرة جمل، حيث توجّهوا لقسم الأمراض الباطنية والتقوا فيه ببعض المرضى المسنين وقدّموا لهم هدايا رمزية من موظفي وطلاب القاسمي".



وأضاف البيان:"يجدر بالذكر أنه قد شارك في هذا اليوم من الطاقم الاداري مركزة الموارد البشرية السيدة مروة مجادلة بدران، والسيد محمد كبها، السيد أحمد مواسي، السيدة ماجدة طوير، السيدة منال وتد، السيدة دانا كتاني.

ومن وحدة المشاركة المجتمعية شارك الأستاذ سلام قدسي، أ. شريف مصاروة، أ. مرجان بيادسة. وكل من الطلاب عائشة أبو علوه، رائد مصاروة، باسل محاميد، فاطمة حسين، إسلام قبوعة، دعاء أو فول، ياسمينة شرقية، ماجد أبو مخ.

واختتم اللقاء الأستاذ سلام قدسي مدير وحدة المشاركة المجتمعية ومركّزة الموارد البشرية السيدة مروة مجادلة بدران، بشكر المتطوعين/ات حيث نوها إلى أن هذه المشاركة هي بداية تعاون مشترك بين الوحدة ودائرة الموارد البشرية لدمج الطاقم الإداري في أعمال تطوعية قادمة"، إلى هنا البيان.