أوقعته شرطية: مشتبه من الطيبة استخدم عبارات جنسية خلال تواصله مع قاصر عبر الانترنت

الشرطة في بيانها :

تمّ توقيف المشتبه في نهاية التحقيقات السرية، وعرضه على محكمة الصلح في تل أبيب، حيث تمّ تمديد اعتقاله حتى يوم 20.03.2018 على ذمة التحقيقات الجارية

أفاد الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أنّه:"تمّ اعتقال مشتبه (28 عامًا) من مدينة الطيبة، والذي تنسب له مخالفات بيدوفيليا عبر الانترنت (الغلمانية أو الاشتهاء والوَلَعُ بالأطفال). وجاء اعتقاله بعد نشاط سريّ للشرطة، قامت خلاله شرطية بانتحال شخصية قاصر (13 عامًا) وتراسلت مع المشتبه المذكور. والذي قام في مناسبات عديدة بارسال رسائل ذات طابع جنسي مع "القاصر"، رغم علمه أنّها تبلغ من العمر 13 عامًا فقط، حتى أنّه طلب لقاءًا معها أيضًا"، كما ورد في بيان الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ:"المشتبه لم يتوقف عن أفعاله هذه حتى بعد أن علم أنّ الشرطة اوقفت عددًا من المشتبهين بقضية بيدوفيليا أخرى، وراسل "القاصر" مرة حول الاعتقالات وكتب:"رأيت قضية الايقاع بناس كانوا مع قاصرات؟"، كما ورد من الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنّه:"تمّ توقيف المشتبه في نهاية التحقيقات السرية، وعرضه على محكمة الصلح في تل أبيب، حيث تمّ تمديد اعتقاله حتى يوم 20.03.2018 على ذمة التحقيقات الجارية"، بحسب البيان.

وأكّد وسيم بدر، المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية أنّ:"هذا النشاط المبادر به للشرطة هو جزء من نضالها الذي لا هوادة فيه لضبط مرتكبي الجرائم الجنسية، بما في ذلك البدوفيليا - مرتكبو الاعتداء الجنسي على الأطفال.

شرطة اسرائيل ستواصل عملها دون كلل لحماية المواطنين خصوصا الاطفال والقاصرون منهم، وتناشد الاهل أن يكونوا يقظين بشأن تصفح أطفالهم على الإنترنت وتحذيرهم من المخاطر التي تنتظرهم عبر مختلف المواقع عبر الشبكة وإرشادهم للإبلاغ عن أي مواجهة أو بيان شديد اللهجة من شخص غريب بشكل فوري"، إلى هنا البيان.

صور من الشرطة عن المراسلات بين المشتبه والشرطية "القاصر"