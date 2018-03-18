عرابة: تقديم لائحة اتهام بحق صاحب منجرة بعد تشغيل عمال من الضفة عدة مرات



تصوير: شرطة إسرائيل

تم اغلاق 21 مصلحة تجارية منذ بداية العام بعد تشغيل عمال بدون تصاريح

أفاد المتحدث باسم شرطة الشمال في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه "تمّ، اليوم الاحد، تقديم لائحة اتهام، بحق صاحب منجرة في مدينة عرابة، بعد تشغيل، عمال من الضفة بدون تصاريح في المكان. وكان قد تم ضبط صاحب المنجرة (38 عاما) عدة مرات، يقوم بتشغيل عمال بشكل غير قانوني"، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة:"في المرة الاولى تم تحذيره والتحقيق معه. وفي المرة الثانية، وخلال تفتيش في المكان، وجد انه تم مرة اخرى تشغيل عمال من الضفة بدون تصاريح، وعليه تم اصدار امر اغلاق للمكان لمدة 5 ايام. وفي المرة الثالثة وخلال القيام بفحص للتأكد ان المكان مغلق بحسب القرار، تفاجئ افراد الشرطة ان المكان يعمل ومرة اخرى تم تشغيل عامل من الضفة بدون تصريح، وعليه تم تقديم لائحة اتهام بحق تتضمن تشغيل عمال من الضفة بدون تصريح، وتوفير اماكن مبيت لهم، وتقرر ايضا اغلاق المكان لمدة 10 ايام اخرى"، كما ورد في بيان الشرطة.

واكدت الشرطة انه "تم اغلاق 21 مصلحة تجارية منذ بداية العام بعد تشغيل عمال بدون تصاريح".