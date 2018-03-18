اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات عرابة: تقديم لائحة اتهام بحق صاحب منجرة بعد تشغيل عمال من الضفة عدة مرات

أخبار

سخنين والمنطقة عرابة: تقديم لائحة اتهام بحق صاحب منجرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عرابة: تقديم لائحة اتهام بحق صاحب منجرة بعد تشغيل عمال من الضفة عدة مرات


تصوير: شرطة إسرائيل

تم اغلاق 21 مصلحة تجارية منذ بداية العام بعد تشغيل عمال بدون تصاريح

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 17:43:05 A A

أفاد المتحدث باسم شرطة الشمال في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه "تمّ، اليوم الاحد، تقديم لائحة اتهام، بحق صاحب منجرة في مدينة عرابة، بعد تشغيل، عمال من الضفة بدون تصاريح في المكان. وكان قد تم ضبط صاحب المنجرة (38 عاما) عدة مرات، يقوم بتشغيل عمال بشكل غير قانوني"، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة:"في المرة الاولى تم تحذيره والتحقيق معه. وفي المرة الثانية، وخلال تفتيش في المكان، وجد انه تم مرة اخرى تشغيل عمال من الضفة بدون تصاريح، وعليه تم اصدار امر اغلاق للمكان لمدة 5 ايام. وفي المرة الثالثة وخلال القيام بفحص للتأكد ان المكان مغلق بحسب القرار، تفاجئ افراد الشرطة ان المكان يعمل ومرة اخرى تم تشغيل عامل من الضفة بدون تصريح، وعليه تم تقديم لائحة اتهام بحق تتضمن تشغيل عمال من الضفة بدون تصريح، وتوفير اماكن مبيت لهم، وتقرر ايضا اغلاق المكان لمدة 10 ايام اخرى"، كما ورد في بيان الشرطة.
واكدت الشرطة انه "تم اغلاق 21 مصلحة تجارية منذ بداية العام بعد تشغيل عمال بدون تصاريح".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل | [2600 قراءة]
2 6 جرائم منذ بداية العام وفي كفرقاسم 18 جريمة بدون مشتبهين | [2600 قراءة]
3 حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرّة | [2600 قراءة]
4 مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا | [2600 قراءة]
5 الجيش: اعتقال عبد عاصي منفّذ عملية الطعن في أريئيل | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab