الجمعة: بدء العمل بالتوقيت الصيفي
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أعلنت وزارة الداخلية في بيان عممته على وسائل الاعلام وانه ووفقًا لقانون تحديد الوقت، سيبدأ يوم الجمعة المقبل (23.03.2018) العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرًا. بحيث سيتوجب تقديم عقارب الساعة في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 22 مارس/اذار والجمعة 23 مارس/اذار، اذ يجب تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام في تمام الساعة الثانية فجرا، لتصبح الساعة الثالثة فجرا. ويذكر أنّ العمل وفق التوقيت الصيفي سيستمر حتى يوم الاحد 28 اكتوبر/تشرين أول الساعة 02:00 فجرًا.
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