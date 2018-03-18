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خلال الدوام المدرسي: وفاة المربي خالد وليد صالح عزايزة من دبورية إثر نوبة قلبية

يذكر انه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد عمر بن الخطاب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-03-18 15:43:57 A نشر: 2018-03-18 15:43:57 A