قرى المرج دبورية تفجع بوفاة المربي خالد وليد صالح عزايزة
خلال الدوام المدرسي: وفاة المربي خالد وليد صالح عزايزة من دبورية إثر نوبة قلبية
يذكر انه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد عمر بن الخطاب
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فجعت بلدة دبورية، اليوم الاحد، بوفاة المربي خالد وليد صالح عزايزة عن عمر ناهز (57 عاما) اثر نوبه قلبية المت به خلال دوامه المدرسي في المدرسة الثانوية الشاملة دبورية. انا لله وانا اليه لراجعون. ويذكر انه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد عمر بن الخطاب.
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