لا تنسوا تقديم عقارب الساعة - الجمعة القادم: بدء العمل بالتوقيت الصيفي !

يتوجب تقديم عقارب الساعة في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 22 مارس/اذار والجمعة 23 مارس/اذار، اذ يجب تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام في تمام الساعة الثانية فجرا، لتصبح الساعة الثالثة فجرا

أعلنت وزارة الداخلية في بيان عممته على وسائل الاعلام وانه ووفقًا لقانون تحديد الوقت، سيبدأ يوم الجمعة المقبل (23.03.2018) العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية فجرًا. بحيث سيتوجب تقديم عقارب الساعة في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 22 مارس/اذار والجمعة 23 مارس/اذار، اذ يجب تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام في تمام الساعة الثانية فجرا، لتصبح الساعة الثالثة فجرا.

يذكر أنّ العمل وفق التوقيت الصيفي سيستمر حتى يوم الاحد 28 اكتوبر/تشرين أول الساعة 02:00 فجرًا. من جانبه قال وزير الداخلية، آريه درعي في حديث له:"ان فصل الربيع قد وصل ومنذ الاسبوع القادم سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وبهذا فإن جميعنا يكسف ساعة نهار اضافية تساهم في اقتصاد الدولة، وتجلب توفيرًا للطاقة وتكون لفائدة ومن اجل الجمهور جميعًا".



لا تنسوا تقديم عقارب الساعة