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أخبار محليات كفرقاسم: جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج

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المثلث الجنوبي كفرقاسم:تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج
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كفرقاسم: جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ربيع فريج


المرحوم ربيع فريج 

كان من المشاركين رئيس البلدية المحامي عادل بدير ولفيف من الشخصيات الدينية والإجتماعية والسياسية، التي اعربت عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-18 17:43:05 A A

شيعت جماهير غفيرة من سكان كفرقاسم وضواحيها جثمان الفقيد ربيع فريج الى مثواه الأخير، ضحية اطلاق الرصاص يوم امس السبت في مركز المدينة. وكان من المشاركين رئيس البلدية المحامي عادل بدير ولفيف من الشخصيات الدينية والإجتماعية والسياسية، التي اعربت عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة، وطالبوا العمل على محاربة الأفة بكل الطرق المتاحة.


خلال تشييع الجثمان

هذا، وتسود حالة من الحزن الشديد لدى افراد العائلة التي تلقت خبر الوفاة كالصاعقة، حيث اثنى الجميع على سيرة ومسيرة المرحوم، واشاروا الى انه يحمل صفات واخلاق طيبة، وعلاقات احترام متبادل مع الأخرين".

يشار الى ان الشرطة لم تعلن عن اعتقال مستبهين ضالعين في الجريمة، وأصدرت امر حظر تشر حول تفاصيل الحادثة. 

يذكر أخيرًا أنّ عائلة فريج من كفرقاسم فقدت ابنين آخرين لها خلال العشر سنوات الأخيرة، وبهذا فقد قُتل 4 أشقاء وهم راكز، عبد، سليمان وشقيقهم ربيع ضحية أمس. 

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