عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل بسبب تماس كهربائي
من المكان
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الحريق اندلع جراء تماس في الغسالة
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أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ أنّه: "اندلع حريق في الطابق الثاني من منزل في عين ماهل، واتّضح أنّ الحريق اندلع جراء تماس كهربائي في الغسالة، ولم يبلغ عن وجود إصابات في المكان" وفقًا للبيان.
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