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أخبار محليات عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل بسبب تماس كهربائي

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الناصرة والقضاء عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل
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عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل بسبب تماس كهربائي


من المكان

كايد ظاهر: 

الحريق اندلع جراء تماس في الغسالة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 15:42:22 A A

أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ أنّه: "اندلع حريق في الطابق الثاني من منزل في عين ماهل، واتّضح أنّ الحريق اندلع جراء تماس كهربائي في الغسالة، ولم يبلغ عن وجود إصابات في المكان" وفقًا للبيان. 

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