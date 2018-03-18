تعليق مناقصات بين قسائم البناء في كفارفراديم لكون 50% من الفائزين فيها عربا

مجلس كفار فراديم يعلّق مناقصات بيع قسائم بناء في البلدة بعد فوز 58 عائلة عربية



أعلن سيفان يحيئيلي رئيس المجلس المحلي في بلدة كفار فراديم عن تعليق جميع المناقصات المستقبلية لبيع قسائم بناء في البلدة، وذلك بعد ان تبيّن ان 50% من الفائزين في المناقصة الأولى هم من المواطنين العرب. وقال يحيئيلي في تصريح له لسكّان البلدة:"سأحافظ على الطابع الصهيوني – اليهودي – العلماني لبلدة كفار فراديم، وسأعمل أمام المكاتب الحكومية من اجل التوصل الى حلول تضمن الحفاظ على التوازن الديمغرافي".



كفار فراديم - عن موقع المجلس المحلي

واضاف يحيئيلي:"إن قضية تحويل بلدات أقيمت كذات تواجد يهودي لبلدات مختلطة بشكل أو بآخر، هي ليست قضية تخص كفار فراديم، وقد حدثت في العفولة، نهاريا، كرمئيل وبكل الجليل بطوله وعرضه". ووعد يحئيلي بعدم بيع المزيد من قسائم البناء لحين الوصول الى حل مقنع يضمن الحفاظ على الوضع القائم في البلدة.

كل ذلك على الرغم من ان بيانه بدأ بالمقدمة أن:"انا اعتقد انني أمثل هنا الغالبية الأكبر لسكان كفار فراديم، وعليه أقول ان كل مواطن في دولة اسرائيل مدعو لأن يقطن في بلدتنا، هذا هو المعيار والقاعدة القانونية، والمعيار الاخلاقي، وهذا هو الواجب المفروض عليه القيام به في بلدتنا، مساواة الحقوق الإجتماعية دون تفرقة دين، لون او جنس".

وكانت تصريحات يحيئيلي المكتوبة في بيان نشر للسكان القاطنين في البلدة قد جاءت في اعقاب نقاشِ حاد على شبكات التواصل الإجتماعي، من بينها منشور لأحد الموطنين الذي كتب فيه:"58 عائلة عربية فازت بالمناقصة من اصل 125 قسيمة بناء، حان الوقت لأن تستيقظوا". مؤكدًا:"لست عنصريًا ولكنني أفكر بمنطق".