اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي تامر حسني يمثّل مصر في احتفالية كأس العالم بالجونة

فنانين

تامر حسني يمثّل مصر في احتفالية كأس العالم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تامر حسني يمثّل مصر في احتفالية كأس العالم بالجونة

قدّم تامر حسني خلال الإحتفالية التي نقلتها الفضائيات المصرية مباشرةً على الهواء، أغنية كأس العالم الرسمية بعنوان "جيل جديد" والتي سجّلها منذ فترة بصوته

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 12:07:59 A A

أحيا النجم المصري تامر حسني، احتفالية كأس العالم التي أقيمت بمنتجع الجونة في الغردقة مساء 16 آذار/مارس الجاري. وقدّم تامر خلال الإحتفالية التي نقلتها الفضائيات المصرية مباشرةً على الهواء، أغنية كأس العالم الرسمية بعنوان "جيل جديد" والتي سجّلها منذ فترة بصوته.

تامر حسني أشعل أجواء الإحتفالية بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات السياسية، الإجتماعية، الفنية والإعلامية وشاركه في تقديم الأغنية عدد من الراقصين المحترفين وسط لوحة استعراضية بمواصفات عالمية مبهرة.

الجدير ذكره أن شركة "كوكا كولا" العالمية تعاقدت مع تامر حسني لتمثيل مصر في تقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم، التي يشاركه فيها المغني جيسون درولو. ومن المقرر أن تطرح الشركة الأغنية قريباً فضلاً عن نسخة من نفس الأغنية لكل بلد بصوت الفنان الذي يمثلها في المونديال. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعليق بيع قسائم بناء في كفارفراديم بعد فوز 58 عائلة عربية | [3900 قراءة]
2 الجمعة القادم: بدء العمل بالتوقيت الصيفي | [2600 قراءة]
3 عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل | [2600 قراءة]
4 مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع | [1300 قراءة]
5 إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab