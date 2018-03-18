تامر حسني يمثّل مصر في احتفالية كأس العالم بالجونة

قدّم تامر حسني خلال الإحتفالية التي نقلتها الفضائيات المصرية مباشرةً على الهواء، أغنية كأس العالم الرسمية بعنوان "جيل جديد" والتي سجّلها منذ فترة بصوته

بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

أحيا النجم المصري تامر حسني، احتفالية كأس العالم التي أقيمت بمنتجع الجونة في الغردقة مساء 16 آذار/مارس الجاري. وقدّم تامر خلال الإحتفالية التي نقلتها الفضائيات المصرية مباشرةً على الهواء، أغنية كأس العالم الرسمية بعنوان "جيل جديد" والتي سجّلها منذ فترة بصوته.

تامر حسني أشعل أجواء الإحتفالية بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات السياسية، الإجتماعية، الفنية والإعلامية وشاركه في تقديم الأغنية عدد من الراقصين المحترفين وسط لوحة استعراضية بمواصفات عالمية مبهرة.

الجدير ذكره أن شركة "كوكا كولا" العالمية تعاقدت مع تامر حسني لتمثيل مصر في تقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم، التي يشاركه فيها المغني جيسون درولو. ومن المقرر أن تطرح الشركة الأغنية قريباً فضلاً عن نسخة من نفس الأغنية لكل بلد بصوت الفنان الذي يمثلها في المونديال.