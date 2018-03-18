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فنانين فن محلي فيديو- مقطوعة سفر جديد الفنان كايد سيلاوي

فنانين

فيديو- مقطوعة سفر جديد الفنان كايد سيلاوي
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فيديو- مقطوعة سفر جديد الفنان كايد سيلاوي


شاهدوا فيديو كليب سفر

كايد أراد من خلال هذا العمل إيصال حضارة بلده إلى الغرب والمجتمعات الأخرى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-18 14:29:09 A A

وصل إلى موقع العرب تقرير فنيّ من ‎سوسن بشناق‎، جاء فيه:"أطل الفنان كايد سيلاوي بكليب جديد من نوعه بعنوان "سفر"، ولعل أهم ما ميّز هذا العمل هو الفكرة الجديدة التي ميزت هذه المقطوعة التي شملت نغمات شرقية برفقة الطبلة بأصوات إيقاعية رائعة تمثل الفن الحضاري الجميل الذي ينبث في داخلنا.
كايد أراد من خلال هذا العمل إيصال حضارة بلده إلى الغرب والمجتمعات الأخرى، فهو فنان مبدع ووفي لعمله الذي إبتدأ منذ 25سنة، محققا إنجازات عديدة منها: شقاوة طبلة، طبلة مجنونة، من اسطنبول الى اراضي المقدسة، وسفر.
للتذكير تمّ تصوير الكليب في روما الايطالية، ومقطوعة "سفر" لحّنها ووزعها الفنان كارم مطر، برؤية فنية خاصة وبفكرة موسيقيه خاصة به. وكانت من تصوير المبدع أسامة غزالين صاحب فكرة التصوير"، إلى هنا البيان.

 

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