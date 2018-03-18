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أخبار محاكم وجنائيات الناصرة: الشرطة تداهم منزل مشتبهين بتجارة مخدرات في الحي الشرقي وتضبط أموالا ومجوهرات وسيارات

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الناصرة والقضاء الناصرة: الشرطة تداهم منزل مشتبهين بتجارة مخدرات
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الناصرة: الشرطة تداهم منزل مشتبهين بتجارة مخدرات في الحي الشرقي وتضبط أموالا ومجوهرات وسيارات


الأموال التي تمّ ضبطها- تصوير الشرطة

الشرطة: 

جميع المشتبهين امتثلوا في محكمة الصلح في الناصرة للنظر في تمديد فترة اعتقالهم، وفي هذه المرحلة تمّ تمديد فترة اعتقال اثنين منهم لمدة 10 ايام على ذمة التحقيقات الجارية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 14:15:31 A A

خلال نشاطات للشرطة مع مجنّدي حرس الحدود، تمّ اعتقال 5 مشتبهين بالتّجارة بمواد مخدّرة خطيرة من نوع الحشيش والهيروئين في الناصرة، هذا ويشار إلى أنّه خلال الشهرين الماضيين بدأت الشرطة بتحقيقاتها السرية حول مكان لبيع المخدرات في الناصرة وهو منزل تابع لشيقيقين (32 و42 عامًا) في الحي الشرقي في الناصرة".

وأضاف البيان: "المشتبهين مع 3 أقرباء لهم (24 و36 و49 عامًا) الذين يسكنون في نفس الحي عدا واحد منهم الذي يسكن في نتسيرت عيليت، عملوا على بيع المواد المخدرة لكل من يطلبها أو عن طريق الارساليات بالدراجة النارية الخفيفة حيث كانوا يصلون إلى العنوان بعد أن يتمّ ترتيب موعد بشكل مسبق مع الزبون، أو كانوا ينسّقون مع الزبائن بشكل شخصي عبر الهاتف وكانوا يصلون إلى منزلهم لشراء المخدرات، ومن جانب آخر قام المشتبهون بنصب كاميرات مراقبة على عواميد كهربائية لمراقبة المنطقة المحيطة بهم،".

وتابعت الشرطة في بيانها: "بعد التفتيشات في منزل المشتبهين تمّ ضبط كمية كبيرة من المجوهرات من الذهب ومبلغ نقدي بقيمة 87 ألف شيكل، كما وضبطت 3 سيارات، مرسيدس وسكودا وفولسفاكن، ودراجتين خفيفتين تمّ من خلالهما توزيع الطلبيات على الزبائن، جميع المشتبهين امتثلوا في محكمة الصلح في الناصرة للنظر في تمديد فترة اعتقالهم، وفي هذه المرحلة تمّ تمديد فترة اعتقال اثنين منهم لمدة 10 ايام على ذمة التحقيقات الجارية" إلى هنا نصّ البيان.

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