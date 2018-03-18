الملامح الأولى للهيبة مع تيم الحسن ونيكول سابا



بوستر الهيبة الرسمي الأول

كان لافتاً اللوك الذي اعتمدته نيكول سابا في بوستر المسلسل حيث تألّقت بإطلالة أنثوية تعكس بنظرتها فيها قوّة المرأة وجرأتها، فسرقت الأنظار بجمالها وأناقتها المعتادة

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شغلت النجمة اللبنانية نيكول سابا الجمهور وروّاد الإنترنت منذ طرح البوستر الرسمي بمسلسل "الهيبة العودة" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل في أوّل بطولة درامية تجمع بينها وبين النجم السوري تيم حسن. وغصّت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات الجمهور المثنية على إطلالة نيكول سابا والتهنئات المرحبة بها في الجزء الثاني من "الهيبة" وتحديداً تلك التي وصلتها من محبّي تيم حسن الذين أعربوا عن سعادتهم بثنائيتهما.

وبالعودة إلى بوستر العمل، من الواضح أن أحداث مسلسل "الهيبة العودة" ستحمل تغييراً كبيراً خاصةً مع بروز الشخصية التي ستقدّمها نيكول سابا وشخصيات الممثلين الآخرين ومنهم القديرة منى واصف، رفيق علي أحمد، يوسف شاهين، أويس مخللاتي وغيرهم وهو ما يؤكد أن البطولة في العمل ستكون جماعية هذا العام كما سبق وكشف المنتج صادق الصبّاح على عكس الجزء الأول الذي حمل طابعاً ذكورياً بامتياز حيث تولى تيم حسن البطولة المطلقة فيه بمشاركة الممثلين الآخرين.

هذا وكان لافتاً اللوك الذي اعتمدته نيكول سابا في بوستر المسلسل حيث تألّقت بإطلالة أنثوية تعكس بنظرتها فيها قوّة المرأة وجرأتها، فسرقت الأنظار بجمالها وأناقتها المعتادة.

نفيد بالذكر أن مسلسل الهيبة بجزئه الثاني هو من كتابة باسم سلكا وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة صبّاح للإعلام.