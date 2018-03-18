اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس احتفلت حضانة الياسمين التابعة لجمعية سنبدأ

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء احتفلت حضانة الياسمين التابعة لجمعية سنبدأ
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

احتفلت حضانة الياسمين التابعة لجمعية سنبدأ


جمعية سنبدأ في البيان:

شهد الحفل فقرة فنية رائعة مع محبوبة الأطفال الفنانة امل خازن وفرقتها "كيف وليش" قدمت من خلالها الأغاني الخاصة بالأم

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 13:36:50 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية سنبدأ جاء فيه ما يلي: "أقيم الاحتفال بمشاركة الأطفال والامهات اللواتي عبرن عن مدى فرحتهن بهذا النشاط الخاص المليء بالبهجة والسرور. كما وقامت المربيات واعضاء إدارة جمعية سنبدأ باستقبال الحضور ومباركة الامهات بالعيد. قدمت مديرة الحضانة جولين سمعان في بداية الاحتفال كلمة عبرت من خلالها عن امتنانها وشكرها لمشاركة الأمهات ومربيات حضانة الياسمين وأعضاء جمعية سنبدأ بهذا الاحتفال الرائع".

وأضاف البيان: "وشهد الحفل فقرة فنية رائعة مع محبوبة الأطفال الفنانة امل خازن وفرقتها "كيف وليش" قدمت من خلالها الأغاني الخاصة بالأم. يذكر ان حضانة الياسمين الواقعة في منطقة الصفافرة، إحدى الحضانات المميزة في مدينة الناصرة حيث تحتضن اكثر من 75 طفلاً في عامها الرابع و 15 مربية مع كفاءات عالية" إلى هنا نصّ البيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تفجير عبوة ناسفة على حدود غزة | [2600 قراءة]
2 ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل | [2600 قراءة]
3 حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرّة | [2600 قراءة]
4 مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا | [2600 قراءة]
5 الجيش: اعتقال عبد عاصي منفّذ عملية الطعن في أريئيل | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab