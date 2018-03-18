احتفلت حضانة الياسمين التابعة لجمعية سنبدأ



جمعية سنبدأ في البيان:

شهد الحفل فقرة فنية رائعة مع محبوبة الأطفال الفنانة امل خازن وفرقتها "كيف وليش" قدمت من خلالها الأغاني الخاصة بالأم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية سنبدأ جاء فيه ما يلي: "أقيم الاحتفال بمشاركة الأطفال والامهات اللواتي عبرن عن مدى فرحتهن بهذا النشاط الخاص المليء بالبهجة والسرور. كما وقامت المربيات واعضاء إدارة جمعية سنبدأ باستقبال الحضور ومباركة الامهات بالعيد. قدمت مديرة الحضانة جولين سمعان في بداية الاحتفال كلمة عبرت من خلالها عن امتنانها وشكرها لمشاركة الأمهات ومربيات حضانة الياسمين وأعضاء جمعية سنبدأ بهذا الاحتفال الرائع".



وأضاف البيان: "وشهد الحفل فقرة فنية رائعة مع محبوبة الأطفال الفنانة امل خازن وفرقتها "كيف وليش" قدمت من خلالها الأغاني الخاصة بالأم. يذكر ان حضانة الياسمين الواقعة في منطقة الصفافرة، إحدى الحضانات المميزة في مدينة الناصرة حيث تحتضن اكثر من 75 طفلاً في عامها الرابع و 15 مربية مع كفاءات عالية" إلى هنا نصّ البيان.